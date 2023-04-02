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Kuvvetli rüzgara ve çığ riskine dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğru Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da çığ riski bulunuyor.

Giriş: 02.04.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Bugün kuvvetli rüzgara ve çığ riskine dikkat! - Güncel haberler
Kuvvetli rüzgara ve çığ riskine dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi riski bulunuyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Açıklamaya göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında da çığ tehlikesi riski bulunuyor. Yapılan uyarıda bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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