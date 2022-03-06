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Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminden dikkat çeken görüntüler geliyor.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Lviv'de bir kütüphanede çocuklar ve gönüllülerin kamuflaj ürettiği anlara tanıklık etti.

Öztürk şunları kaydetti: "Lviv'de son derece ilginç bir yerdeyim. Daha önce kütüphane olan bir yerde gençler, çocuklar, gönüllüler ve öğretmenler bez parçalarını tel örgülere bağlayıp kamuflaj malzemesi yapıyorlar. Bu kamuflaj malzemelerini daha sonra buradan alınıp tankların, topların veya Rus saldırılarından kurtarmak istedikleri merkezlerin üstüne örtüyorlar."

SANAT MERKEZİ YARDIM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Öztürk, kentte bir sanat merkezinin de yardım merkezine dönüştürüldüğünü söyledi. Yayın esnasında görüntü alınmasına izin verilmeyen merkezde de, askerlere sağlık, göçmenlere de yardım paketleri hazırlandığı kaydedildi.