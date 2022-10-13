Kürsüde telefon kırılması! Şentop: Zarar tazmin edilir!

TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine dün devam edildi.

AA'da yer alan habere göre teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.

ERBAY'A TEPKİ GÖSTERDİLER

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti. Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.

BAŞKAN ŞENTOP: ZARAR TAZMİN EDİLİR

Erbay'ın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonu kırmasının İçtüzüğe uygun olup olmadığına yönelik soruya Şentop, şöyle yanıt verdi:

"Uygun değil tabii ki. Ben de öğrendikten sonra tekrar baktım, esasen kınama cezası gerektiren bir eylem. Orada oturumu yöneten Başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi ve oya sunması gerekiyor bunu. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Tabii milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girerken cihazdan geçmesi veya üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil, olamaz. Ama milletvekillerinin de bu anlamda gerekli bir sorumluluk şuuru, bilinci içerisinde hareket etmeleri lazım. Öbür taraftan kürsüye verilmiş bir zarar olduğunu da duydum. Bunun da tabii tazmini kendisinden talep edilir.

"KÜRSÜLER KONUŞMAK İÇİNDİR"

Ama bu tür şeyler hoş değil, kürsüler konuşmak içindir. Bu tür eylemler; çekiçti, keserdi, bilmem oydu buydu gibi birtakım maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclisimizde herkes istediği gibi söz alabiliyor kendi görüşlerini ifade edebiliyor. Bunun dışında başka arayışlar içerisine girmek yanlış."