Kundakçı vahşeti! Diri diri yaktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kundakçı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokakta Ali Rıza Durna'ya (65) ait hurda malzemelerin bulunduğu dükkanı henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi lastik ve plastik malzemelerle ateşe verdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen dükkana giren ekipler, Durna'nın cansız bedenini buldu.
KUNDAKÇI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan bir şüphelinin dükkanı ateşe vermesi çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin ateş yaktığı yerde talaş dolu bir çuval olduğu da belirlendi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
DHA'nın haberine göre, ağabeyine ait deponun yandığını duyunca olay yerine gelen Ayşenur Durna (59), ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Ayşenur Durna, ölen ağabeyinin bekar ve hiç evlenmediğini belirtirken, diğer ağabeyinin oğlunun ekmek almak için gittiğinde fırındakilerden çakmak istediğini belirterek, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. Bir saat sonrada yangın için itfaiyeler gidiyordu. Koşarak buraya geldim" diye konuştu.
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