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Suriyeli annenin kızı Aya'yı öldürmeye götürdüğü anlar kamerada

Gaziantep'te tüyleri diken diken eden korkunç bir cinayet işlendi. Kentte 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş bir arsada ölü bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada ise çocuğun olaydan hemen önce annesiyle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturmada küçük kızın Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen annesi Nuhha Cemmel, kızını öldürdüğünü itiraf etti

Giriş: 02.02.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
6 yaşındaki küçük kızın ölüme yolculuğu! Annesi boş arazide boğarak öldürdü! -Güncel haberler
Küçük kızın ölüme yolculuğu! Annesi boş arazide boğarak öldürdü
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DHA

Gaziantep'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6), kendisini öldürmeye götüren ve olayın ardından tutuklanan annesi Nuhha Cemmel (23) ile yürüdüğü son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Pazartesi günü meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kızın Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen annesi Nuhha Cemmel, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Cinnet getirdikten sonra kızını boş arsaya götürerek boğduğunu itiraf eden anne Nuhha Cemmel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜME GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan anne Nuhha Cemmel'in kızı Aya Necmi'yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayetten kısa süre öncesine ait görüntülerde, annenin kızının elinden tutarak boş arsaya doğru gittiği görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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