Kremlin: Ciddi endişe duyuyoruz!

Reuters

Kremlin tarafından, "Ukrayna'nın doğusunda artan şiddetten ciddi endişe duyuyoruz. Birliklerin üslere dönmeleri için zaman gerekiyor, bu bir günde olmaz" açıklaması yapıldı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Kremlin Ukrayna'nın doğusunda artan şiddetten ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Batı ve NATO'ya çağrıda bulunarak "Batı ülkelerinin ve NATO'nun Kiev'i, Ukrayna doğusundaki duruma karşı uyarmak nüfuzunu kullanmasını umuyoruz" dedi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın birliklerin çekilmesi için net bir zaman çizelgesi var. Birliklerin üslere dönmeleri için zaman gerekiyor, bu bir günde olmaz." denildi.

Tatbikatlar bitince askerlerin Rusya'ya döneceği ifade edilerek, "Savunma Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'e tatbikatlar bitince birliklerin üslerine döneceğini söyledi" açıklaması yapıldı.