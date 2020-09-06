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ÖSYM tarafından belirlenen 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav noktasında yapılan KPSS heyecanı başladı.

KPSS maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Alan bilgisi sınavları ise gelecek hafta yapılacak.

"Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başladı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra gelenler sınav salonlarına alınmadı. Bu yılki sınavda pandemi koşulları da dikkat çekti. Adaylar sınav merkezlerine giriş belgelerinin yanı sıra HES kodlarını da alarak geldi. Polis sınav merkezlerinin önündeki kalabalığı uyararak sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

FİLYASYON EKİPLERİ TAŞIDI

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren koronavirüs hastaları, filyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı.

Memur olma hayalini kuran adaylar ilk kez koronavirüs önlemleri altında KPSS'ye girdi. Koronavirüs testleri pozitif ve temaslı olan adaylar için özel KPSS salonları hazırlandı.

Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup evde gözlem altında tutulan adaylar, filyasyon ekipleri tarafından ambulans ve Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı.

Ailesinde pozitif vaka olmasına rağmen kendisinde hastalığa rastlanmayan kişiler ise özel araçlarıyla sınav salonuna geldi. Sınav görevlileri tarafından öğrencilere maske dağıtıldı.

62 YAŞINDA KPSS'YE GİRDİ

Yozgat'ta 62 yaşındaki Hülya İpek Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) girdi.

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren İpek, AA muhabirine, sınavdan bir beklentisinin olmadığını, okumayı ve sınav heyecanını sevdiğini söyledi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını dile getiren İpek, kendisini geliştirdiğini belirtti.

İpek, 55 yaşında ilahiyat fakültesini kazanıp tamamladığını ifade ederek, "Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde örgün öğretimde öğrenciyim ayrıca açık öğretimden felsefe okuyorum. Dün itibarıyla da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İslami İlimler Fakültesine kaydoldum. Şimdi de KPSS'ye giriyorum." dedi.

ORDU VALİSİ DEVREYE GİRDİ

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek bazı adayların kaza nedeniyle gecikme yaşanmaması için devreye girdi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Fatsa'dan Altınordu ilçesi yönünde trafiğin aksamasına neden oldu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun kısa sürede açılması için çalışma başlattı. Araç trafiğinin yoğunlaşması nedeniyle Altınordu ilçesinde KPSS'ye girecek bazı adaylar ise zorluk yaşadı.

Vali Tuncay Sonel, konunun kendisine iletilmesi üzerine ekiplerin trafiğin akışını hızlandırmaları yönünde talimat verdi. Ordu Üniversitesi'ne giden Vali Sonel, burada da araç sürücülerinin hızlı hareket etmeleri yönünde yardımcı oldu.

Sınava girecek adaylar ve yakınları, Vali Tuncay Sonel'in göstermiş olduğu çaba nedeniyle teşekkür etti.

POLİSLE BİRLİKTE KOŞARAK GİRDİ

Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta maraton yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Adaylar geç kalmamak için koşarak sınav giriş kapılarına soluk soluğa geldi. Sınav yerine yanlış gelen bazı adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşarak gelen bir genç kıza ise polis memuru da kapıya kadar koşarak eşlik etti. Genç kız içeriye girmenin mutluluğunu yaşadı.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Saatler 10.00’a geldiğinde ise kapılar kapandı. Bu sırada koşarak gelen genç bir kız içeriye alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Polislere dil döken genç kızın çabası yine de sonuç vermedi. Kapıya yakın kısımdaki bir banka oturup uzun süre gözyaşı döken genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti.

KAPIYI ELLERİYLE AÇMAYA ÇALIŞTI

Sınava geciken adaylardan Bekir Tutkun isimli bir aday ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışılan aday, “Açmazsan tekmeyle kıracağım” dedi.

Sakinleştirilen aday, sınav saatinden önce ehliyetiyle geldiğini, ancak nüfus müdürlüğüne gönderildiği için sınava geciktiğini ileri sürdü. Tutkun, “Nüfus cüzdanım yok. Normalde ehliyetimle girmem gerekiyor. Ama ben geldiğim zaman oradaki arkadaşlar bana ’giremezsin’ deyip beni Konyaaltı’na gönderdiler. Nüfus müdürlüğünden evrak çıkarmam gerekiyormuş. Çıkaramadığım için geri geldim. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Bir gram vicdanları olsa, beni normalde şu belgeyle almaları lazımdı. Çünkü kimlik bilgilerim burada görülüyor” diye konuştu.