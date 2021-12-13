Kozan'da peş peşe depremler

İHA

Kozan’da saat 00.23 ve 00.25'te merkezüstü Hacımirzalı köyü olan peş peşe iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 00.23'te meydana gelen deprem 3,3 büyüklüğünde ölçüldü. Saat 00.25'te ise 2,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.