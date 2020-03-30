AA

ABD’de, Türklere ait bilinen tek cenaze firması olan ve çoğunlukla Türk, Arnavut ile Özbek toplumuna hizmet veren Brooklyn merkezli "İman Cenaze Hizmeti" ismindeki firmanın sahibi Ahmet Kargı, ülkede artan Kovid-19 ölümleriyle cenazelerde uygulanan değişiklikleri anlattı. Kargı, 45 yıldır ABD’de yaşadığını ve New York’ta 12 yıldır cenaze işleri yaptığını söyledi.

"CENAZE TÖRENİNE 10 KİŞİ SINIRLAMASI"

AA'da yer alan habere göre salgından bu yana cenazelerde artış olduğuna dikkati çeken Kargı, hüzünlü olan cenaze törenlerinin yeni değişikliklerle daha da yürek burkucu hale geldiğini ifade etti. Kargı, sağlık yetkililerinin ve dini otoritelerin, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cenaze törenlerini 10 kişiyle sınırladığını belirtti.

"KEFEN ÜZERİNDEN TEYEMMÜM YAPIYORUZ"

Cenaze törenine katılanların da aralarına mesafe koymaları gerektiğini vurgulayan Kargı, şöyle devam etti: "Yeni tip koronavirüsle, cenaze işlemleri epey değişti. Mevtayı hazırlarken artık suyla yıkamak yerine, kefen üstünden teyemmüm yapıyoruz. Virüsün bulaşmaması için bütün görevliler tedbir alıyor, en güvenilir şekilde cenazeyi tabuta koyuyor.

"NAMAZ, CAMİDE DEĞİL MEZARLIKTA KILINIYOR"

Mezarlıkta da ilginç bir hava oluşuyor. En fazla 10 kişi gidebiliyor, onlar da arasına 2-3 metre mesafe koymak zorunda. Cenaze namazı, cami yerine mezarlıkta veya girişinde kılınıyor. Genelde herkesin ağzında maske, elinde eldiven olunca, ortaya tuhaf bir görüntü çıkıyor.”

"BİZİM TOPLUMUMUZ İÇİN ÇOK ZOR"

En acılı günlerinde bile koronavirüsünün aile yakınlarını birbirinden uzak tuttuğunu söyleyen Kargı, “Zor bi durum, özellikle bizim kültürümüzde böyle acılı günlerde paylaşmayı, el sıkmayı, mevtanın yakınlarına sarılmayı seven insanlarız” diye konuştu.

"CENAZELER YALNIZ DEFNEDİLİYOR"

Kargı, cenazelerin yalnız başına defnedildiğini dile getirerek, önceden acıyı paylaşmak için bir araya gelinen cenaze törenlerinin bu özelliğinin artık kalmadığını söyledi. Kendi başından geçen bir olaya da değinen Kargı, şu ifadeleri kullandı:

"GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

"Geçenlerde bir cenaze için 'mezarlığa 10 kişiden fazla gelmesin' diye uyardık. Ama cenaze arabasının arkasına 20 araç takıldı, mezarlığa giremeseler de biz defin işlemlerini bitirince, o aile yakınları dışarıda bir araya geldi. Uyarmamıza rağmen birbirine sarılıp, taziyelerde bulundu. İnsanları en acılı ve hassas olduğu bir zaman da fazla zorlayamıyorsunuz, o zaman siz kötü duruma düşüyorsunuz. Gerçekten zor bir durum."

"SOSYAL MECRADAN İZLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kargı, salgında hayatını kaybedenlerin genelde yakın aile üyelerinin de virüse yakalandığını bu nedenle cenazeye katılamadığını belirterek, “Sağlıkları el verip cenazeye katılmak isteseler bile, herkes için ayrı bir risk oluşturuyorlar” dedi.

"BU İNSANLARA TESELLİ OLUYOR"

Cenaze törenlerine katılamayanlar için teknolojinin imkanlarını kullanmaya başladıklarını dile getiren Kargı, “Teknoloji sağ olsun, mezarlığa varış, cenaze namazı, defin gibi işlemleri telefonla sosyal mecralardan canlı olarak cenaze sahiplerine uzaktan izlettirmeye çalışıyoruz. Bu en azından insanlar için bir teselli oluyor” diye konuştu.