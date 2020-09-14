Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. 1225 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 582'e yükseldi.

''HASTALIĞIN BULAŞMA HIZINDA YAVAŞLAMA YOK''

Bakan Koca, ''Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım'' dedi.