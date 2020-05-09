Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste Türkiye'deki son durumu paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son 24 saatte ise 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle corona tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu...



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