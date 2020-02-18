18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldi. Ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı.
HONG KONG'DA VAKA SAYISI 60'A ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre salgında şu ana kadar Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6 bin 242’ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552’ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552’ye ulaştı. Vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 60’a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
SON 24 SAATTE 98 CAN KAYBI OLDU
Diğer yandan ülke genelinde 93’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 98 kişi yaşamını yitirirken, diğer can kayıplarının 3’ü Hınan, 2’si de Hıbey ve Hunan eyaletlerinde yaşandı. Ayrıca 1886 yeni vaka tespit edildi.
VİRÜS TESPİTİ İÇİN KİT GELİŞTİRİLİYOR
Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
ULUSAL HALK KONGRESİ ERTELENEBİLİR
Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.
WUHAN KENTİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Her yıl mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında ekonomik büyüme hedefleri, askeri bütçe planları, yıllık yatırım ve istihdam ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırılıyor. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
1.4 milyar nüfusa sahip Çin'in, Hubey Eyaleti'ne bağlı Wuhan şehrinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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