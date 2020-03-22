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Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, can kayıpları artıyor. Dünyanın dört bir yerinden gelen koronavirüs hastalarının videolarında ise tek bir mesaj veriliyor; koronavirüsü hafife almayın, sorumluluklarınızı yerine getirin.

KESİK KESİK NEFES

Hollanda'da hastalığa yakalanan bir kadının sosyal medyada yayınladığı videoda, KOAH hastalığını çağrıştıran görüntüler dikkat çekti. Öyle ki genç kadının hastalığıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken kesik kesik nefes aldığı görülüyor. Öte yandan sağlık ekiplerinin de genç kadının yaşadığı adrese geldiği görüntülerde yer alıyor.

YOĞUN BAKIMDAN SESLENDİ: ŞANSA BIRAKMAYIN BANA BAKIN

Normalde zinde ve sağlıklı bir sporcu olan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Nefes almak için mücadele eden genç kadın, hasta yatağından insanlara seslendi: "Şansa bırakmayın bana bakın." Koronavirüsün tehlikeleri konusunda uyaran Langston, her nesef alıp verdiğinde ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi ve insanları koronavirüsün ciddi bir hastalık olduğuna karşı uyarıda bulundu.

"GÖZLERİME BEDENİME BAKIN, BU VİRÜSÜN NASIL BİR BELA OLDUĞUNU ANLAYIN"

İtalya'da koronavirüse yakalanan 43 yaşındaki Daniela De Rosa da hastalığın ciddiyetine dikkat çekmek için bir video çekti.

İnsanların tehlikenin farkında olmadıklarını dile getiren Daniela De Rosa, "Koronavirüs iki akciğerimi de mahvetti. Korkunç bir zatürre, solunum yetmezliği. Olay öncesinde sağlığım gayet iyiydi. Aniden kendimi bu cihaza bağlanmış buldum. Koronavirüsle mücadele ettim ve ancak bugün konuşabilir hale geldim. Günlerce solunum yetmezliği çektim. Olayın farkında olanların sayısı çok az. Neden bahsettiğimizi gerçekten anlamıyorlar. Kendilerine bir şey olmayacağını sananlar çok. Tehlikenin boyutunu anlayanlar ise çok az. Olabildiğince fazla insan halimi görsün istiyorum. Gözlerime bedenime iyi bakın. Bu virüsün nasıl bir bela olduğunu anlayın."

"KAMYON ÇARPMIŞ GİBİ OLDUM"

Çin Wuhan'da yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed ise BBC'ye verdiği röportajda, "Benim durumumda belirtiler üç aşamada ortaya çıktı. İlk aşamada soğuk algınlığım vardı. Herkesin geçirdiği türden olağan bir soğuk algınlığıydı. Daha kötüleşmeden önce biraz iyileştim. Yani soğuk algınlığından grip aşamasına geçtim. Hayatımda birkaç kez grip olmuştum ama bu kesinlikle en kötüsüydü. Gripten sonra tekrar iyileştim ve sonra zatürre oldum. Zatürre aşamasında hastaneye gittim çünkü durumun ciddi olduğunu düşündüm. İşte o aşamada nefes alıp verişim etkilenince biraz kaygılandım. Başlangıcından sonuna kadar hastalığım toplam bir ay sürdü. Soğuk algınlığı sırasında burun tıkanıklığı, sinüs sorunları ve öksürük vardı. Çok ciddi değildi ama rahatsız ediciydi. Grip belirtileri gösterdiğimde sanki bir kamyon çarpmış gibi oldum. Genel olarak iyi hissetmemin yanı sıra ciddi bir halsizlik vardı. Işık ve ses bile rahatsızlık veriyordu. Sadece dinlenmek istiyordum. Zatürre olunca durum işte o noktada ciddileşmeye başladı. Akciğerimin kapasitesinin sadece yarısını kullanıyormuşum gibiydi. Aldığım hiçbir nefes yeterli olmuyordu. Sanki bir kese kağıdının içinde nefes alıp veriyormuşum gibi ses geliyordu. Akciğerlerimde bir şey varmış ve onu atamıyormuşum gibi" dedi.