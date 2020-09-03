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Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 49 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 274 bin 943 ve can kaybının 6 bin 511 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 087, vaka sayısı 274 bin 943 ve vefat sayısı 6 bin 511 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 1041 olarak açıklandı.

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KOCA PNÖMONİ ORANLARINI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından en çok hasta bulunan beş ildeki pnömoni oranlarını paylaştı. Buna göre illerdeki oranlar şu şekilde:

Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37.