Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklamaları şöyle: "İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor, önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün. Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."