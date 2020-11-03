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Son dakika haberler... Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı!

Mersin'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentin Tarsus ilçesinde Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz´ı tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı

03.11.2020 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA KORKUNÇ OLAY: Boşama aşamasındaki eşi ve ailesini katletti! - Haberler
Boşama aşamasındaki eşi ve ailesini katletti!
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DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu.

DHA'nın haberine göre Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gültekin Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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