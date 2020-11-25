Amerikan medyasının New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi'ne dayandırdığı bilgilere göre, şehirde koronavirüs patlaması yaşandığı günlerde gezici morg olarak kurulan soğutmalı TIR'larda 600'den fazla cesedin bekletildiği söyleniyor.

Yetkililer, Brooklyn sahilindeki soğutmalı tırlarda bulunan yüzlerce cesedin, aileleri bulunamayan veya binlerce dolara mal olan bir cenaze törenini karşılayamayacak kişilere ait olduğunu belirtti.

AA ekibi, Brooklyn kentindeki bir limanda bekleyen onlarca beyaz morg TIR'ını görüntüledi.

Nisanda, kimsesiz ve yoksullara ait cesetler, Manhattan'a yakın Hart adasına gömülmüştü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin geçici mezar alanlarına toplu gömülmelerinin doğru olmadığını söylemişti.