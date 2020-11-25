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New York'ta koronavirüsten ölenlerin cesetleri TIR'larda

New York'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen çoğu kimsesiz ya da cenaze masraflarını karşılayamacak kişilerin cesetleri, hala salgının zirve yaptığı ilkbahar aylarında kurulan soğutmalı TIR'larda bekletiliyor.

25.11.2020 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! KORKUNÇ! New York'ta koronavirüsten ölenlerin cesetleri TIR'larda - Haberler
AA

Amerikan medyasının New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi'ne dayandırdığı bilgilere göre, şehirde koronavirüs patlaması yaşandığı günlerde gezici morg olarak kurulan soğutmalı TIR'larda 600'den fazla cesedin bekletildiği söyleniyor.

Yetkililer, Brooklyn sahilindeki soğutmalı tırlarda bulunan yüzlerce cesedin, aileleri bulunamayan veya binlerce dolara mal olan bir cenaze törenini karşılayamayacak kişilere ait olduğunu belirtti.

AA ekibi, Brooklyn kentindeki bir limanda bekleyen onlarca beyaz morg TIR'ını görüntüledi.

Nisanda, kimsesiz ve yoksullara ait cesetler, Manhattan'a yakın Hart adasına gömülmüştü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin geçici mezar alanlarına toplu gömülmelerinin doğru olmadığını söylemişti.

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