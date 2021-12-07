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Cinayet 16 yıl sonra çözüldü; işitme engelli şüpheli suçunu itiraf etti

Ordu'da 16 yıl önce boş arazide cansız bedeni bulunan Erdal Şenol'un (51) işitme engelli Mahmut Ali Aydın (67) tarafından tüfekle vurulup, öldürüldüğü ortaya çıktı. İşaret dili çevirmeni eşliğinde jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

07.12.2021 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 16 yıllık korkunç itiraf! Cinayeti böyle anlattı
16 yıl sonra yakalandı! Cinayeti işaret diliyle anlattı
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DHA

Olay, 18 Eylül 2005'te meydana geldi. Bahçe temizliği için evinden çıkıp geri dönmeyen Erdal Şenol'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, 45 gün sonra Şenol'un cansız bedeni, boş bir arazide parçalanmış halde bulundu. İncelemelerde Şenol'un av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. O tarihte olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, şüpheli ya da şüphelilere ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ay önce Erdal Şenol'un ölümünün araştırılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturuldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dosyayı yeniden açan özel ekip, cinayeti işledikleri değerlendirilen işitme engelli Mahmut Ali Aydın ile N.A. (51) ve S.Ş.'yi (67) gözaltına aldı.

İşaret dili çevirmeni yardımıyla ifadesi alınan Aydın, maktulün kendisine küfrettiğini, çıkan kavgada da öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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