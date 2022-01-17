Korkunç iddia! Ev arkadaşını bıçakla öldürdü

AA

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.