Korkunç iddia! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

Korkunç olayda, kentin Serik ilçesinde yaşayan Beyza Nur Erol, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
AA'nın haberine göre, eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Elif Ada'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan ön incelemede kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya
Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Elif Ada'nın babası Mustafa G'den şikayetçi oldu. Erol'un şikayeti üzerine polis ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı. Şüpheli Mustafa G. ifadesinde bebeği darbetmediğini öne sürdü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'KAVGA 500 LİRA PARA İÇİN ÇIKTI'
DHA'da yer alan habere göre de anne Beyza Nur Erol, olay anını anlattı. Pazar günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Beyza Nur Erol şöyle konuştu: "Benden 500 lira kirayı vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi, kendisinin vermesi gerektiğini söyledim. Benden zorla parayı almaya çalıştı. O esnada beni darbediyordu. Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşının orası çizildi ve morardı. Ondan sonra ben darp raporu almak için gittim. Raporu aldım. Bana beyin cerrahisine göndermek için kağıt verdiler. Bugün için beyin cerrahisine götürecektim. Ama sabah uyandığım zaman öylece cansız yatıyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Bir yere çarpmadı, sadece eliyle vurdu. Beyninde bir problem olabilir diye bizi beyin cerrahisine yönlendirdiler. Sabah gidecektik. Gece olduğu için bakacak kimse yok dediler. Ben sabah kalktığım zaman öylece yatıyordu."
'DAHA ÖNCE BANA DA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI'
Daha önce de kızının kolunun kırıldığını, vücudunda sürekli morluklar olduğunu anlatan anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de `O yapmamıştır çevrede seven bir çok insan olduğu için birisi yapmıştır´ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu" dedi.
'HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA ÖLMÜŞTÜ'
Dede Abdullah Erol ise "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112´ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü" dedi.
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