Korkulan oldu, 20'si ezildi! Başkandan açıklama

İHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Kulu Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen kamyonetle getirilip, Konya Yolu üzerine terk edilen 50'ye yakın yavru köpekten 20'si öldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olayda hayatta kalan köpekler barınaklara götürülürken, iddialarla ilgili Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'den açıklama geldi.

BELEDİYEYE AİT KAMYONET İDDİASI

İHA'nın haberine göre, Gölbaşı Konya Yolu'nda yol kenarına geçen pazar günü 50'ye yakın yavru köpek bırakıldı. Yavru köpekleri 42 plakalı bir kamyonetin getirdiği iddia edildi. Yol kenarına bırakılan yavru köpeklerin 20'si araçların altında kalarak öldü. Hayatta kalan yavru köpeklerden 23'ü Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan barınaklarına alınırken, ölen yavru köpeklerin bazıları Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından götürüldü.

BAŞKAN MURAT ÜNVER'DEN AÇIKLAMA

Hayvanseverler yavru köpeklerin göz göre göre ölümüne tepki gösterirken, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünver açıklamasında, "19.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi'ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum" dedi.