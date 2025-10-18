Habertürk
        Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 tutuklama

        Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 tutuklama

        Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla; Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 18.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:57
        Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 tutuklama
        Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve karakola giderek imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

        Soruşturma kapsamında, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı ortaya çıktı.

        3 TUTUKLAMA

        Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla; Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Sezgin Baran Korkmaz
        #haberler
        Habertürk Anasayfa