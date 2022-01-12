Köpekleri zehirleyip 'belediye yaptı' dediler!

DHA

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5 Ocak 2022 günü İstanbul ili Pendik İlçesi Kurma Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğunun ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde videolar çektikleri, yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K.'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir."

Yazılı açıklamada "Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç. üzerlerine atılı birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmışlardır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğince tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.