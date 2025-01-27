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        Haberler Gündem Konya'da 6 şüpheli tutuklandı

        Konya'da 6 şüpheli tutuklandı

        Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:21
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        Konya'da 6 şüpheli tutuklandı
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
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        Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 6 şüpheyi tutukladı.

        Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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