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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Konya depremi nerede oldu, merkez üssü neresi, derinliği ne kadar, kaç saniye sürdü?

        Son dakika: Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Konya depremi saat kaçta oldu, merkez üssü neresi?

        AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.46'da yerin 18.73 kilometre altında yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi. İşte, Konya 5.2'lik depreme dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:52
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        • 1

          Konya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.46'da olan sarsıntı hem çevredeki vatandaşlar hem de Ankara'dan hissedildi. İşte, AFAD verilerine göre Konya'daki depreme dair tüm son dakika detaylar...

        • 2

          KONYA 5.2 İLE SALLANDI

          Konya Kulu'da saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

        • 3

          KONYA'DA DEPREM OLDU

          Büyüklük:5.2 (Mw)

          Yer:Kulu (Konya)

          Tarih:2025-05-15

          Saat:15:46:36 TSİ

          Enlem:39.0675 N

          Boylam:33.27639 E

          Derinlik:18.73 km

        • 4

          BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: GEÇMİŞ OLSUN

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

          Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

          "Konya Kulu'da meydana gelen, çevre illerde hissedilen depremlerden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

        • 5

          "TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI"

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

          "BİR MİNAREDE ÇATLAK MEYDANA GELDİĞİ BİLGİSİ VAR"

          Kulu Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir de Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Şiddetli çok fazlaydı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olumsuz bir durum yok. Sadece Kırkkuyu Mahallesi'nde bir cami minaresinde çatlak olduğu yönünde bilgilerimiz var. Depremi eşyaları devirecek kadar hissettik." dedi.

          Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        • 6

          "BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ"

          Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi" paylaşımında bulundu.

          ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

          Ankara Valiliği de, "Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır." açıklamasında bulundu.

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