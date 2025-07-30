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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 07:22 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:38
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        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’da Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

        "OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

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