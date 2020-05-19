Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye-Ramazan Yıldız çifti, geçen yıl 28 Kasım günü, akşam yemeğinde, konserve kavonozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Rahatsızlanan çiftten ilk olarak Ramazan Yıldız (55),bir gün sonra da eşi Zuhriye Yıldız (54) hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDILAR
DHA'da yer alan habere göre Yıldız çifti, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan çiftin evindeki konserveden alınan örneklerde yapılan inceleme sonunda, 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceği saptandı.
DÖRDÜNCÜ AY TEDAVİYE CEVAP VERDİ
Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderileyn 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinler enjekte edilen Yıldız çifti için doktorlar ve sağlık personeli seferber oldu. Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten, Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Zuhriye Yıldız daha sonra uygulanan fizik tedavi ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.
170 GÜN SONRA CAN VERDİ
Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise koronavirüs salgını nedeniyle Ereğli ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ramazan Yıldız, 170 gün süren yaşam mücadelesini 14 Nisan günü kaybetti. Ramazan Yıldız'ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece aile bireylerinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi. Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
TESTTE ZEHİRLİ BAKTERİYE RASTLANMADI
Sağlık Bakanlığı'nca evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerle yapılan testte ise 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanmadı. Ancak çiftin yiyecekte zehirli toksinin bulunduğu kısmı yemiş olabilecekleri, yiyeceğin diğer kısımlarında bu toksin bulunmadığı için raporda çıkmamasının normal olduğu belirtildi.
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