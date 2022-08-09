Komşularının boğazını kesmişti! İşte vahşetin nedeni!

İHA

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde Mert Serkan Lülleci'nin (24) apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞMA YAŞANMIŞ

İHA'da yer alan habere göre apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.

OLAYDAN SONRA KAÇTI AMA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan ancak ailesine ait başka bir ikamette kıskıvrak yakalanan zanlı Mert Serkan Lülleci'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hacer Alkan'ın cenazesi ise sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Tedavisinin ardından eşinin cenaze namazına katılmak üzere ilçeye gelen Aydın Alkan ise tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü.