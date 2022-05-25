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İstanbul'da komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da komşu kâbusu yaşandı. Ataşehir'de meydana gelen olayda komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan ve Türk bayrağına zarar veren bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

25.05.2022 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
KOMŞU KABUSU! Son dakika: Köpeği bıçakladı, Türk bayrağına zarar verdi - Güncel haberler
Komşu kâbusu! Köpeği bıçakladı, Türk bayrağına zarar verdi
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AA

Alınan bilgiye göre, bir apartmanın ikinci katında oturan Mustafa K, evinin penceresinden giriş katındaki Mert S'nin dairesinin bahçesine atladı.

AA'da yer alan habere göre bacağından ve yüzünden yaralanan Mustafa K. bahçede bulunan köpeği bıçakla yaralayarak, Mert S'ye de saldırdı.

TÜRK BAYRAĞI'NA DA ZARAR VERDİ

Şüpheli ayrıca bahçedeki üzerinde Atatürk resminin bulunduğu Türk bayrağına da bıçakla zarar verdi. Mert S. şüpheliye müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, eşi ve çocuğu olan Mustafa K'nin dairesinin kapısının kilitli olması üzerine içeri girmek için itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan giren polis, evde kimsenin olmadığını, camdan atlamadan önce eşyaları kıran şüphelinin kendisine de zarar verdiğini tespit etti.

Şüpheli Mustafa K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Olayda köpeği yaralanan, eşi ve çocuklarıyla büyük korku yaşayan Mert S, komşusu Mustafa K'nin daha önce kendi eşi ve çocuğunu darbettiğini ve uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü.

Bu arada, şüphelinin Türk bayrağını bıçakla kesme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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