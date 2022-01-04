Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı! Kadın cinneti!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy’de Caferağa Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi.

KIZININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

İHA'daki son dakika haberine göre kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KOCASI HASTANEYE KALDIRILDI

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

KOCANIN DURUMU CİDDİ

Yaralanan kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.