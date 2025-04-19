Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor'a mağlup oldu.

Bu gelişmenin ardından lider konumda bulunan Kocaelispor, istatistiksel olarak bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de boy gösterecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 yıl aranın ardından Trendyol Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.



Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025

"KOCAELİSPOR PES ETMEDİ"

Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, resmi sosyal medya hesabından "Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi." şeklinde bir paylaşım yaptı.

OTELDE KUTLAMALAR BAŞLADI

Körfez ekibinde futbolcular, Esenler Erokspor ile yarın oynayacakları maç için İstanbul'da konaklamaya geldikleri otelde Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Kocaelispor, bu anları sosyal medya hesabından, "Sakarya’dan gelen güzel haberden sonra biz!" notuyla paylaştı.

TAHİR BÜYÜKAKIN: KOCAELİSPOR'UMUZ AİT OLDUĞU YERE GERİ DÖNDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "İnandık, başardık. İlk Türkiye Kupası'nı müzemize nisan ayında götürdük. İkinci Türkiye Kupası'nı yine bir nisan ayında kazandık. Bugün yine bir nisan günü bugün Süper Lig'e dönmek nasip oldu. Bu şehir çok bekledi, çok özledi, her bir kaldırım taşında, her duvarında sevgisi olan Kocaelispor'umuz yeniden ait olduğu yere, evine geri döndü. Hatıralarımızla, armamızla, ruhumuzla, şehir takımlarının hepsine örnek olarak, amatörden Süper Lig'e destan yazarak, tarih yazarak Kocaeli'nin bir şehir takımı olarak Süper Lig'e nasıl bir ahenk getireceğini hep beraber göstereceğiz. Kocaeli bunu hak ediyor, Kocaeli halkı bunu hak ediyor, Kocaelispor bunu hak ediyor. Türkiye bu sevgiyi coşkuyu enerjiyi yakından hissedecek. Amatörden Süper Lig'e olduğu gibi bundan sonra da büyükşehir olarak Kocaelispor'umuza her daim destek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 16 yıllık hasrete son veren takımımızı, teknik ekip ve futbolcularımızı, kulüp başkanımız ve yöneticileri, bu başarıda emeği olan malzemecisi, sağlıkçısı ve en önemlisi yağmur, çamur demeden amatör, profesyonel bakmadan, sevdasının peşinden yılmadan, yorulmadan koşan cefakar taraftarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Tebrikler Kocaelispor, yolun açık olsun" diye konuştu.