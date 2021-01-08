KKTC'de aile içi katliam!

DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne aile vahşeti ile uyandı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı. Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu´nu vurarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili olarak aile bireyinden Eralp Çobanoğlu'nun (18),Mağusa Polisi Müdürlüğü´nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

Polis cinayetle ilgili yaptığı incelemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.