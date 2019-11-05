Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkiinde balık tutmakya giden Beytullah Kara (37) ve Tamer Yılmaz (39),sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yardımına koştu.

YUNUSU KUYRUĞUNDAN TUTUP ÇEKTİ

Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.

"ONU KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

DHA'da yer alan habere göre o anları anlatan Beytullah Kara, "Kumburun mevkiine balık tutmak için gittiğimiz sırada kıyıya vurmuş yunusu gördük. Kumların üzerinde çırpınan yunusa yardım etmek istedim. Ayakkabılarımı çıkarıp, pantolonun paçalarını sıvadım. Sonra ellerimle kuyruğundan tutup denize döndürmeye çalıştım. Ağır olduğu için çekmekte zorlansam da, onu hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. Sonunda itekleyerek denizle buluşturmayı başardım. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Onu hayata döndürebildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.