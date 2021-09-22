Kıskançlık kurbanı! Çocuklarının gözü önünde katletti

Adana'da 3 çocuk annesi Tuğba D. (32), iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada çocuklarının gözü önünde eşi Burhan D. (36) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.
İHA'nın haberine göre korkunç olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Burhan D. kıskançlık yüzünden sabah saatlerinde 3 çocuğunun annesi Tuğba D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Burhan D., daha sonra evde bulunan 2 çocuğunu alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evine gitti.
ABLA İHBAR ETTİ, POLİS YAKALADI
Burhan D., ablasına "Çocuklar sana emanet" diyerek teslim edip evden ayrıldı. Kardeşinin durumundan şüphelenen ablası, polisi arayarak kardeşinin eşine zarar vermiş olabileceğini söyledi. Polis ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesi'ndeki adrese gitti ancak kapı kilitli olduğu için açamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Burhan D. kısa sürede Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalanırken, anahtarı alan polis eve geldi. Polis kapıyı açıp içeri girdiğinde Burhan D.'nin eşi Tuğba D.'yi (32) yatak odasında kanlar içinde buldu.
GENÇ KADININ ANNESİNİN AĞITLARI YÜREK YAKTI
Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada kızına kahve içmeye gelen Rukiye Çermikli ise, kızının öldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı. Damadının kızına 14 yıldır şiddet uyguladığını öne süren acılı anne, "Kediyi, köpeği öldüreni hapse atıyorlar, para cezası veriyorlar ama böyle kadınlara şiddet uygulayanlar dışarıda serbest. Böyle insanları dışarıda elini kolunu sallayarak gezdirenlere lanet edeceğim. Böyle erkekler olmaz olsun. Kadına şiddete karşı gelecek herkes" dedi.
Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden iki çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdüğü, 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o sırada okulda olduğu öğrenildi. Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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