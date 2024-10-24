Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz!

        Kırmızı listedeki terörist etkisiz!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier’i etkisiz hale getirdi. Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK’lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

        MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu. Terörist Serkan Nazlier’in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi.

        Adım adım izlenen PKK/KCK’lı Nazlier’e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. MİT, 2019 yılında kurulan sözde Gever (Hakkari) Eyaleti’ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan Nazlier’i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        SEFKAN AMED KOD ADLI NAZLİER KİMDİR?

        PKK/KCK kırsal kadrolarına 2005 yılında katıldı. 2015 yılında Hakkâri/Yüksekova-Doski Vadisi’nde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen sabotaj eyleminde birinci derece sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2019 yılında Irak’ta sözde Gever Eyaleti bölgesinde bulunan TSK askeri üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları yönlendiricileri arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Trump'a yeni "taciz" suçlaması
        Trump'a yeni "taciz" suçlaması
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Habertürk Anasayfa