Kırmızı ışıktaki çifte infazda çarpıcı iddia!

Son yolculuklarına uğurlandılar! Kırmızı ışıktaki çifte infazda korkunç iddia!
Türkiye dün insanın kanını donduran bir vahşete tanık oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Emine Çöp (27) ve kuzeni Tuğçe Semiz (22), otomobil içinde trafik ışıklarında durdukları sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Yeni ehliyet alan kuzenlerin gece sakin olduğu için otomobil kullanmaya çıktıkları öne sürülürken, Tuğçe Semiz’in, erkek arkadaşı tarafından bir süredir rahatsız edildiği iddia edildi
Korkunç olay dün saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in içinde bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.’nin kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.
DHA'nın haberine göre, saldırganlar daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Polis olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GECE OTOMOBİL KULLANIYORLARMIŞ
Eşlerinden ayrılan iki kuzenin bir süre önce ehliyet aldıkları, gece sakin olduğu için tecrübe kazanmak için otomobil kullandıkları, bu sırada aynı mahalleden tanıdıkları olan Alihan K.’nin kendilerine yardımcı olmak için takip ettiği iddia edildi. Yakınları Tuğçe Semiz’in erkek arkadaşıyla sorun yaşadığını, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in cenazeleri bugün Ulus Mahallesi Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Çöp ve Semiz'in aileleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazından önce Emine Çöp’ün iki küçük çocuğu annelerinin tabutuna sarıldı.
Birinin tabuta son bakışı yürek burktu. Tabutun başında uzun süre gözyaşı döken bir aile yakını, "Eminem, çocukların yanına geldi Eminem. Çocuklarını getirdim sana" diye feryat etti. Emine Çöp'ün babası Talat Çöp’ün sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından iki kuzen Gebze Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberleri: Çifte infazda çarpıcı iddia! - Güncel Haberler/son-dakika-kirmizi-isiktaki-cifte-infazda-carpici-iddia-3344923
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