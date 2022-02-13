Kırmızı ışıkta katliam! İki kadın öldürüldü

AA

İlçede kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

AA'da yer alan habere göre, kurşun isabet eden Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Temiz (22) yaşamını yitirdi, yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.