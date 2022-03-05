"Kırmızı"da geçtin uyarısı! Akılalmaz olay!

Son dakika haberler... Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan başka aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

Saldırgan zanlı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.