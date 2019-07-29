29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere toplam 252 belediye kazanan CHP, hafta sonu Afyonkarahisar'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda gelecek dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi. Çalıştayda, belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler için belirlediği 7 ilkeyi açıkladı.
ŞEFFAF YÖNETİM VURGUSU
AA'da yer alan habere göre inanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten ödün verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi.
BAŞARILI OLDUĞU KENTLERE GİDECEK
Bu süreçte kendi temposunu da artıran Kılıçdaroğlu, yerel seçimler kapsamında Anadolu'daki "teşekkür" ziyaretlerine başlıyor. Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başarılı olduğu yerler başta olmak üzere bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor.
ARTVİN VE ARDAHAN'A GİDECEK
Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini, CHP'nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği Artvin ve Ardahan'a yapmaya hazırlanıyor. 2-3 Ağustos'ta yapılacak ziyaretlerde Artvin'de Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan'da Faruk Demir ile bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, başkanları tebrik edip, vatandaşlarla buluşacak.
BAL FESTİVALİNA KATILACAK
Kılıçdaroğlu'nun, Ardahan Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali'ne de katılması bekleniyor. Bal stantlarının açılışı ve halk oyunları gösterisiyle başlayacak festivalde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşma yapabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun ağustos ayı içerisindeki ziyaretlerinin planlamasının sürdüğü kaydedildi.
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