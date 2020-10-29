Kılıçdaroğlu: Milletten korkmamak lazım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2. yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, kucaklaşmalar vardı. Bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bizden daha iyi biliyorlardı. Onlar savaş meydanından geliyordu, bedel ödemişlerdi. Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Cumhuriyet'in getirdiği değerdir. 2. yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz. Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içerisinde tüm zorlukları aşmıştır. Biz de aşacağız. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyet'i tek tek anıyoruz, yad ediyoruz."