Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi

Son dakika: Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen görüşmeye iki liderin kurmayları da katıldı.

Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bu görüşmenin de iade-i ziyaret kapsamında olduğu, iki liderin güncel konuları ele alacağı öğrenildi.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nun basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.