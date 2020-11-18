Son dakika: Gelecek Partisi'nden hükümete 10 öneri! "Siz adım atın, biz de destekleyelim"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla hükümete yönelik 10 maddelik "demokratikleşme önerisi" sunuldu.

Gelecek Partisi'den yapılan paylaşımda, 10 öneri için "siz adım atın biz de destek verelim" denildi.

10 maddelik öneri şöyle:

1. Bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırmak üzere hızla adım atın sonra destek talep edin biz de bakalım. Tam demokratik bir güçlendirilmiş parlamenter sistem için adım atın, biz de gereken desteği verelim.

2. Yargıdan, adaletten, hakimlerden ,savcılardan elini çek hepsi özgür kalsın. Adalet bağımsız bir şekilde işlesin. Son dört beş yıldır atadığınız FETÖ'nün hakimlerini ve savcıları gibi talimatla hareket eden ne kadar savcı ve hakim varsa bir an evvel temizleyin. Sonuna kadar destek verelim.

3. Milyonlarca Kürt vatandaşımızın oylarını yok sayan kayyım düzenine son verin. Sırf siyasi baskı olsun diye hapse attığınız yüzlerce, binlerce siyasi figürün haksız mahkumiyetine ve yargılanmalarına son verin. Biz de sonuna kadar destek verelim.

4. Yolsuzluk düzenine son verin. Kamu bankalarının milletin kaynaklarını üç beş firmaya peşkeş çekmesine son verin. Son yıllar bu şekilde verilmiş kredileri hızla geri çağırın. Biz de sonuna kadar size destek verelim.

5. Varlık Fonunu hemen lağvedin. Varlık Fonu dolaylıyla ortaya çıkan zararın hesabını verin. Biz de sonuna kadar destek verelim.

6. Polisin ve yargının 1990'lar manzaralarını elini kolunu sallayarak hayata geçirmesine dur deyin. İnsanların protesto ve gösteri hakkını yasaların izin verdiği azami sınırlar içerisinde istedikleri gibi kullanmasına hukuksuz engeller çıkarmayın.

7. Seçilmişlere karşı her türlü vesayetin, engelin ortadan kaldırılmasını sağlayın. Bir polis memurunun seçilmiş milletvekilinin üzerine yürüme cesaretine son verin.

8. İfade hürriyetinin önünü tamamen açın. Üç maymuna dönmüş bu medya düzeniyle sadece dünyaya rezil oluyorsunuz. Ülke içinde trollerden oluşan bu cahil sürüsünün söylediği hiçbir şeyi kimse zaten izlemiyor, zaten inanmıyoruz.

9. 1990'ları aratmayan insan hakları ihlallerinin hızla soruşturulmasını sağlayın. İşkence, yargısız infaz, kaybolma iddiaları alıp başını gitmiş durumda. Tam demokratik bir Türkiye için polisin, askerin ve yargının demokrasi karnesini düzeltin. Biz de sonuna kadar destek verelim.

10. Tam demokratik Türkiye için, bütün vatandaşların kendisini diliyle, diniyle, mezhebiyle, bölgesiyle, mesleğiyle, memleketiyle Türkiye'ye ait hissedeceği bir yeni anayasa gündemini getirin. Biz de sonuna kadar destekleyelim.