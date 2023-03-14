Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma günü Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Görüşmenin saat 15.00'te gerçekleşeceği kaydedildi.

Altılı Masa görüşmeleri sırasında BTP'nin masaya dahil olması gündeme gelmişti. Masada yapılan görüşmelerde BTP'nin katılmasına mesafi durulmuştu.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini BTP'ye yapacak. Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından önce TİP ve Sol Parti'yi ziyaret etmişti.

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