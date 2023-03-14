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CHP lideri Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek

CHP lideri ve Millet İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun cuma günü BTP lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret edeceği öğrenildi

Giriş: 14.03.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek - Gündem haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma günü Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Görüşmenin saat 15.00'te gerçekleşeceği kaydedildi.

BTP İÇİN MİLLLET İTTİFAKI KONUŞULMUŞTU

Altılı Masa görüşmeleri sırasında BTP'nin masaya dahil olması gündeme gelmişti. Masada yapılan görüşmelerde BTP'nin katılmasına mesafi durulmuştu.

ADAYLIK SONRASI İLK ZİYARET

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini BTP'ye yapacak. Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından önce TİP ve Sol Parti'yi ziyaret etmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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