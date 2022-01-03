Kezzaplı dehşette flaş gelişme!

İHA

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı.

YÜZÜ, KEMİĞE KADAR ERİDİ, KÖR OLDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar eridiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti.

Kimyasal madde ile yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ OLUŞTU

Müşteki Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanıldı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianame kapsamında Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.