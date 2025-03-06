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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı | Son dakika haberleri

        'Kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı

        İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı. Aralarında Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de olduğu 10 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 06.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:37
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        'Kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı
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        İstanbul'da Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel’in arasında olduğu 10 şüpheli hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kent uzlaşısı” ile terör örgütü PKK’nın 2024 yılındaki yerel seçimlerde belediyelere sızarak bu alanda etki sahibi olmayı amaçladığını ileri sürerek 9 belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı.

        Bu kapsamında, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İkbal Polat gözaltına alınmıştı.

        “AMAÇ: TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANS SAĞLAMA”

        Savcılık ifadelerinin ardından 10 şüpheli de sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sulh ceza hakimliği kararında, şüphelilerin terör örgütünün üst düzey örgüt mensuplarının talimatlarıyla, örgütün sözde "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek amacıyla ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtilmişti. PKK/KCK terör örgütünün koordinesinde yürütülen “Kent Uzlaşısı” örgütsel faaliyeti yoluyla terör örgütü mensuplarının İstanbul İlçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ile Belediye Başkan yardımcılıklarına yerleştirildiği, bu şekilde terör örgütünün etkinliğinin artırılması, finansman sağlanması amaçlandığı ifade edilmişti.

        15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

        10 şüpheli hakkında “PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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