Kendisini sakinleştirmek isteyen doktoru darbetti!

İHA

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, merkeze bebek aşısı yaptırmaya gelen bir aile bebeği muayene etmeden aşı vurduğu gerekçesiyle önce hemşirelerle tartıştı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada muayenehanesinde bulunan Dr. Mehmet Gülsever, aileyi sakinleştirmek için koridora çıktı.

Dr. Gülsever aileyi sakinleştirmek isterken saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine aile sağlığı merkezine polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Gülsever, aileden şikayetçi oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün bir araya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması ile Dr. Mehmet Gülsever’e destek oldu. Gülsever burada yaptığı açıklamada, "Hemşire arkadaşlarımız sağlık çalışanları arkadaşlarımız görevimizi yapmaktayken fiziksel saldırıya uğradık. Bu olayı kınıyorum" dedi.

Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Şeyda Figül Gökçe ise "Bugün burada meslektaşımız Doktor Mehmet Gülsever’e yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldik. Sadece görevini yapmaya çalıştığı için saygısızca, hadsizce saldırıya uğrayan arkadaşımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yapılan sağlıkta şiddetin kendisidir. Artık yeter diyoruz ve her gün duyduğumuz benzer olayların son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.