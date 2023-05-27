Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir kadını, bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ben işsizlik nedeniyle intihar eden babaların haberlerini okudum, bu acıyla birlikte yaşadık. Meclis önünde kendini yakan babaları gördüm. Bu acıların sona ermesi lazım. Bu acıların sona ermesi için 'Kim bize destek verecek' diyen anneleri gördük. Sosyal devlet olması lazım, devletin sizi desteklemesi lazım" dedi.

Belediyelerin kreş açmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün anneler, çocuklarını kreşlere teslim edebilecekler. Gençlerimiz bu çocuklarımıza bakacaklar. Bunlar sizin hakkınız. Bunlar sosyal devletin size vermesi gerekenler. Sosyal devlet geliri olmayanlara hizmet eden devlet demektir. Herkesin işinin gücünün olduğu devlete, sosyal devlet diyoruz. Çocuklarınızın karnını doyurabilmelisiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelirin yarısı kiraya gidiyorsa çoluk çocuğun karnını nasıl doyuracaksın. Aile Destekleri Sigortasını geliştirdik. Devlet kadının hesabına para yatırır, çoluk çocuğunun rızkını sağlar. O ailenin durumunu kimse bilmez, sadece devlet ihtiyaç sahibini bilir. Belediye başkanlarımız bunu uyguluyor. Biz bütün Türkiye'de yapmak istiyoruz. Her evde asgari gelir güvencesinin olması lazım.

Sizin gibi yaşayacağım ve sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sizin sorunlarını çözmeyeceksem niye siyaset yapıyorum. Ayrıca evde bir engelli veya yaşlı varsa anne çalışamıyor. O annenin sosyal güvenlik primini devletin yatırması lazım. Onun da emeklilik hakkı var. Hiçbir kadını, bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük