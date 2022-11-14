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Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi

Çorum'daki rehine kabusu sona erdi. Kentte ayrı yaşadığı eşini silahla rehin alan zanlı, 18 saat sonra ikna edildi

Giriş: 14.11.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Rehine kâbusunda ikinci gün! 18 saat sonunda ikna edildi - Güncel haberler
Rehine kâbusunda ikinci gün! 18 saat sonunda ikna edildi
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DHA

Çorum'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeği ve tabanca ile rehin alan Mustafa Y.'yi ikna çalışmaları sona erdi.

DHA'nın haberine göre dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi.

İKNA ÇALIŞMALARI GECE BOYU SÜRDÜ

Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek, ikna çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

Eşi Merve K.'yi silahla rehin alan Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında, 18 saat sonra ikna edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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