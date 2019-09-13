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Erzurum'da tünel yapımında çalışan işçiler tarafından her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında 'Katapult' olarak da bilinen mancınıkta kullanılan gülle bulundu. Güllelerin Orta Çağ'ın zirve dönemlerinden biri olarak kabul edilen 13. yüzyılda Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.
Erzurum Merkez Aziziye ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler, 2'si kırık 1'i sağlam olmak üzere 3 mancınık güllesi buldu. İhbar üzerine İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve uzmanlar güllelerin bulunduğu yerleşim alanına gitti. Yapılan teknik incelemede güllelerin Orta Çağ'da Moğol İmparatorluğu (1206–1294) döneminde kullanıldığı tespit edildi.
Sağlam kalan gülle bir vinç yardımı ile kamyona yüklenerek sergilenmek üzere Erzurum Müzesi'nin bahçesine taşındı. Topun icadından önce özellikle kale kuşatmaları sırasında ağır taş gülleleri fırlatmak için kullanılan aracın adının mancınık olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Bu taş da mancınığın fırlattığı güllelerden birisi. Mancınık Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, özellikle kalelerin duvarlarını hasara uğratmak ve yıkmak için kullanılan devasa bir silahtı. Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Objenin büyük bir ihtimalle Moğolların kullandığını tahmin etmekteyiz. Müzenin bahçesine götürüp bilim dünyası ile paylaşacağız. Savaşta kullanılan devasa gülle yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 1.20×1.20 ölçülerinde. Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen ilk örnek bu top oluyor" diye konuştu.
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