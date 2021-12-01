Kaza yerinden geçiyordu! Dünyası yıkıldı!

DHA

Aksaray'da bu sabah saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak´ta insanın yüreğini parçalayan bir olay meydana geldi. Arife Demir (57), yakında oturan kızı Pınar Kaya´nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için onun evine doğru yola çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir´e, Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir´in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada çocuklarından birini okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Yanındaki kızına sarılıp gözyaşı döken Pınar Kaya'yı polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

"KADIN BİR ANDA YOLA ÇIKTI"

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S., gazetecilere ''Kadın bir anda yola çıktı'' dedi. Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.